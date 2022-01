Ferentino, diverse le persone fermate in stato di ebbrezza alla guida

Proseguono senza interruzione i servizi preventivi programmati e coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone in tutta la sfera giurisdizionale di competenza al fine di garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini.

Difatti, nel trascorso fine settimana, tutte le articolazioni operative del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, hanno svolto mirati servizi, tesi a prevenire ed eventualmente contrastare i reati predatori (in particolare furti in abitazioni e ville isolate), le violazioni in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento pandemico e le violazioni e/o infrazioni comportamentali connesse al vigente codice della strada, attraverso un massiccio controllo alla circolazione stradale sulle principali arterie e snodi di comunicazione di competenza ed in prossimità dei caselli autostradali dell’A1, nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie oltre che in altri luoghi che hanno evidenziato un alto tasso o una recrudescenza della delittuosità.

Tale dispositivo operativo, che ha visto complessivamente l’impiego di 40 militari, suddivisi in 20 pattuglie, ha permesso di conseguire alcuni dei seguenti risultati:

A Ferentino, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà, un 26enne di Paliano (gravato da vicende in materia di stupefacenti) poiché resosi responsabile di “guida in stato di ebbrezza alcoolica”. Lo stesso, fermato e controllato alla guida di un veicolo, sottoposto ad accertamento alcolemico, risultava avere un tasso superiore al valore consentito (1,47 g/l). Nel medesimo contesto, inoltre, gli veniva ritirata la patente di guida mentre, il veicolo, veniva posto sotto il vincolo del sequestro amministrativo. Sempre a F erentino , il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, deferiva in stato di libertà, un 41enne del luogo, poiché resosi responsabili dei reati di “guida in stato di ebbrezza alcoolica” e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici”. Lo stesso , fermato e controllato alla guida di un veicolo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti alcolemici. Ancora a Ferentino, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, deferiva in stato di libertà, due 24enni, rispettivamente residenti ad Anagni e Ferentino, poiché resisi responsabile di “guida in stato di ebbrezza alcoolica”. Gli stessi, fermati e controllati alla guida dei propri veicoli, sottoposti ad accertamento alcolemico, risultavano avere un tasso superiore al valore consentito (rispettivamente 1,31 g/l e 1,05g/l). Nel medesimo contesto, inoltre, gli venivano ritirate le relative patenti di guida mentre, i veicoli, venivano posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo.

Ad Anagni, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, segnalava alla Prefettura di Frosinone, un 20enne di Ferentino (già gravato da analoga violazione amministrativa) poiché resosi responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”. Lo stesso, fermato e controllato in una via di quel centro, veniva trovato in possesso di gr.0,3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, sottoposta a sequestro.

A Sora, personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile del locale Comando Compagnia, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G. un 37enne residente a Torino (gravato da vicende penali contro la persona ed in materia di stupefacenti) ed un 31enne residente Arpino ( gravato da vicende in materia di sostanza stupefacenti) poiché resisi responsabili di “ guida in stato di ebbrezza alcolica ”. Gli stessi, fermati e controllati alla guida dei rispettivi veicoli e sottoposti ad accertamento alcolemico, risultavano avere un tasso superiore al valore consentito (rispettivamente 1,24g/l e 1,93 g/l ). Nel medesimo contesto, inoltre, gli venivano ritirate le patenti di guida mentre, i veicoli, venivano posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo.

in Monte San Giovanni Campano il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, segnalava alla Prefettura di Frosinone, un 39enne del luogo (già gravato da analoga violazione amministrativa) poiché resosi responsabile di "detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico". Lo stesso, fermato e controllato alla guida di un veicolo e successivamente sottoposto a perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di gr.0,3 di sostanza stupefacente del tipo "hashish";

Nel corso del medesimo servizio, inoltre venivano identificate 250 persone, controllati 110 veicoli ed eseguiti 7 controlli ad esercizi pubblici (senza rilevare infrazioni).