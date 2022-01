Dose booster del vaccino anti-Covid per la fascia d’età 12-17 anni: previsto un open day straordinario per domenica 23 gennaio 2022.

Open day dose booster per fascia d’età 12-17 anni domenica 23 gennaio

“Online le prenotazioni per l’Open Day straordinario di domenica 23 gennaio per le dosi booster per la fascia d’età 12-17 anni.

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome”.

Lo comunica Salute Lazio.

Foto di repertorio