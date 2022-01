D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI TORRENOVA

Dalla sera di giovedì 20 gennaio

Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 gennaio, in entrata verso la A1 Milano-Napoli;

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 gennaio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso la A1, di percorrere lo svincolo 19 del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e immettersi sulla Diramazione Roma sud;

in uscita per chi proviene dalla A1, di proseguire sulla Diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A. in direzione Casilina.

A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A24 ROMA-TERAMO PER CHI PROVIENE DA FIRENZE

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio

Roma, 17 gennaio 2022 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 gennaio, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo.

In alternativa, percorrere la Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per la A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud; in ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul G.R.A. per proseguire poi sulla Diramazione Roma sud.

Foto di repertorio dello svincolo visto da San Cesareo