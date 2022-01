Dramma a Roma, in zona San Lorenzo: due anziane sorelle, di circa 80 anni, sono state trovate morte nella loro casa ieri mattina, 16 gennaio 2022: l’allarme era stato dato dal fratello, ricoverato in ospedale.

San Lorenzo, trovate due anziane sorelle morte in casa

L’anziano fratello, ricoverato in ospedale, aveva chiamato il 112 perché non riusciva a mettersi in contatto con le sorelle anziane che vivevano da sole in un appartamento in via Tiburtina: giunte sul posto, le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto i cadaveri delle due donne.

Al momento, le indagini sono ancora in corso: l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del malore per entrambe le sorelle, cardiopatiche e in cura da tempo. La casa è apparsa in ordine e questo non fa pensare ad un tentativo di rapina finito in tragedia.

Disposta l’autopsia tra qualche giorno per stabilire la causa del decesso delle due sorelle.

