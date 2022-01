Smog a Roma: 17 e 18 gennaio stop ai veicoli più inquinanti. Info e dettagli

Con l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 16 gennaio 2022 è stato disposto il blocco della circolazione veicolare ai veicoli più inquinanti, nelle giornate del 17 e 18 gennaio 2022, nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30.

Info e dettagli

Dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);

– autoveicoli a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

– autoveicoli diesel “EURO3” (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga B1 e successive).

Si evidenzia che l’Ordinanza sopra richiamata prevede misure di contenimento anche per altre fonti emissive (es. impianti termici) sull’intero territorio comunale, per le cui specifiche si rimanda alla consultazione della O.S. stessa; come pure per l’elenco delle categorie veicolari derogate/esentate

Ordinanza del Sindaco n. 7 del 16 gennaio 2022

