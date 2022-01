Gigi D’Agostino lotta contro un terribile male: il suo commovente post social

Dal suo profilo Instagram, Gigi D’Agostino ci aggiorna sul suo stato di salute. Il deejay, che ha fatto ballare generazioni di giovani, aveva già spiegato come da tempo stesse lottando contro una terribile malattia.

Il post di Gigi D’Agostino

Adesso, con un post sui social e con un’immagine che lo mostra con un deambulatore, ha voluto ringraziare i suoi numerosi fans, che gli trasmettono ancora tanto affetto. Queste le sue parole:

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…

È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi”

Anche noi ci aggiungiamo al calore dei fans e auguriamo a Gigi D’Agostino di riprendersi il prima possibile e di tornare a fare musica e a farci ballare e sognare, e magari anche dimenticare questi giorni bui che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Foto dell’articolo proveniente dal profilo Instagram di Gigi D’Agostino