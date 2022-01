Quasi giunto a destinazione l’aereo torna indietro e atterra a Roma. Il volo, partito ieri mattina da Francoforte, ha avuto un problema al sistema di comunicazioni. Il velivolo non poteva essere riparato in Nigeria.

Cosa è successo

Il volo Lufthansa LH594 era partito in orario ieri mattina da Francoforte, direzione Port Harcourt con uno scalo nella capitale nigeriana Abuja. Tuttavia, durante il viaggio è stato identificato un problema tecnico alla radio e all’aereo è stato richiesto di tornare in Germania, più precisamente all’aeroporto di Monaco. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il velivolo, al momento del rilevamento del problema, si trovava nella patte più meridionale dell’Algeria, a meta’ del deserto del Sahara, come dimostrano le immagini di Flightradar24.

Il velivolo infatti ha fatto dietrofront deviando a Roma. Come mai questa scelta? A spiegarlo è stata una hostess sul suo canale Instagram commentato sinteticamente l’incidente: “Per motivi di sicurezza” l’A330-300 del volo LH594 D-AIKI della Lufthansa da Francoforte a Abuja è dovuto tornare indietro passando per l’Africa. Poiché non c’era più abbastanza carburante disponibile, la macchina non è tornata a Francoforte o, come inizialmente previsto, a Monaco ma bensì è atterrata a Roma. «Il problema non poteva essere risolto in Nigeria», ha dichiarato un portavoce della compagnia di Lufthansa.

Infatti, avrebbe avuto bisogno dello stesso velivolo più tardi, ragione per cui non poteva permettersi di lasciare l’aereo fermo per troppo tempo nell’aeroporto nigeriano. La virata a destra per ritornare verso nord, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e’ stata effettuata alle14:50 UTC, l’atterraggio a Roma alle 17:48UTC, dopo quasi tre ore di volo.