A Latina un uomo di 44 anni ha picchiato la suocera fino a farla cadere in terra, esamine. La donna è in seguito morta in ospedale. Si tratta di una 70enne, deceduta a causa dell’ematoma cerebrale.

Il trauma cranico è stato fatale alla 70enne

Ancora da comprendere le esatte motivazioni che hanno portato l’uomo a percuotere la suocera, praticamente fino a ucciderla. L’uomo è stato arrestato ed era già noto agli agenti per alcuni precedenti. Il 44enne, di origini siciliane, è indagato proprio per aver procurato le lesioni alla donna.

Sembra che l’episodio sia avvenuto in una casa alla periferia di Latina. A ritrovare la donna, riversa a terra, è stata proprio la figlia, che ha poi allertato i soccorsi.