Alle ore 9.00 circa, la squadra 24A è intervenuta per un incidente stradale a San Cesareo, precisamente in via Radicofani snc.

Incidente a San Cesareo

Lo scontro è avvenuto tra una vettura ed un mezzo della raccolta differenziata della soc. Ambiente s.p.a. I Vigili del Fuoco dopo aver prestato il primo soccorso ai due conducenti dei mezzi, già fuori autonomamente dalle rispettive vetture, li hanno assicurati ai sanitari giunti sul posto, contestualmente si mettevano in sicurezza i mezzi coinvolti.

Le cause di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli addetti. Porrebbero seguire aggiornamenti in merito.

