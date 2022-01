Malore o investimento sulla Casilina, in zona Cervaro. E’ mistero su quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, dove nella zona Sud della SS6, in profonda Ciociaria, un uomo è stato rinvenuto con una ferita profonda sulla testa.

Il ritrovamento

Un uomo è stato trovato disteso a terra a Cervaro, località Sordella, con una ferita alla testa. Sul posto sono stati allertati i soccorritori, che, giunti sul posto, hanno cercato di aiutare l’uomo. Possibile anche l’ausilio dell’eliambulanza.

Diverse le persone che attirate dalla scena si sono recate nelle vicinanze per capire cosa stava accadendo. Sulla zona anche le forze dell’Ordine, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Infatti, non è ancora chiaro se la ferita sia stata causata da un investimento sulla Casilina o se l’uomo abbia avuto un malore e per questo abbia sbattuto la testa. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.

Foto di repertorio