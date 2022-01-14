4 ALVITO GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
3 ACUTO BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PASTENA PATRICA PICO SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI VALLECORSA
2 ARNARA ATINA AUSONIA CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA POFI SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE STRANGOLAGALLI VALLEMAIO VICALVI VICO NEL LAZIO
1 AMASENO PICINISCO POSTA FIBRENO SERRONE SUPINO TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO
Nuovi positivi 24h: 833
Tamponi 24h:5286
Totali ricoverati Covid: 82
di cui in T.I.: 8
Decessi 24h: 3
Uomo età 88 di ceccano
Donna età 96 di Frosinone
Donna età 84 di Frosinone
371 negativizzati