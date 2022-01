Nella mattinata di ieri, la Questura, con gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e del IV Distretto San Basilio, impegnati costantemente nei controlli amministrativi, finalizzati alla verifica del rispetto delle misure anticovid, così come modificate il 9 gennaio scorso, hanno proceduto ad alcune verifiche presso strutture ricettive della capitale.

Roma. Controlli anticovid della Polizia di Stato: sanzionato il promotore della manifestazione odierna a Bocca della Verità

Durante il controllo presso un hotel di via Ponte Mammolo, gli agenti hanno riscontrato la presenza, tra gli altri, del promotore della manifestazione preavvisata per oggi pomeriggio in piazza Bocca della Verità. L’uomo, dopo le verifiche, è stato sanzionato per una multa di 400 Euro, in quanto permaneva all’interno della struttura ricettiva in violazione delle norme sulla disciplina della certificazione verde cd. “GREEN PASS”.

Per quanto riguarda la struttura, sono in corso accertamenti per verificare se ricorrano ipotesi sanzionatorie sulla stessa, considerato che l’inizio della permanenza in hotel della persona in questione è anteriore al 10 gennaio 2022, data in cui è entrato in vigore l’obbligo del possesso del “super green pass”, ma si è protratta oltre, nello stesso esercizio, nonostante non fosse in possesso di certificazione valida.