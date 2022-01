Tragedia a Ostia e Tor di Quinto, morta una donna e un uomo

Ieri sera, intorno alle 19.00, all’intersezione tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering, una signora di 72 anni è stata investita da un uomo di 57, alla guida di un BMW X5. La donna è poi deceduta presso ospedale Grassi di Ostia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Dramma in due zone della Capitale

Tuttora in corso le indagini da parte del personale del X Gruppo Mare della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Da questa mattina invece sono in corso i rilievi della Polizia Locale, II Gruppo Parioli, in via del Foro Italico, altezza civico 501, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.00 in cui, in seguito ad uno scontro con una Smart, è deceduto un uomo di 49 anni alla guida di un motoveicolo Yamaha.

Il conducente dell’auto si è fermato subito a prestare i primi soccorsi. Gli accertamenti sono tuttora in corso.