Anche per quest’anno accademico, saranno previsti nel Lazio dei fondi stanziati per l’acquisto di testi universitari e d’esame. Come commenta il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, quest’anno tali fondi sono stati triplicati, per permettere a più studenti di usufruirne.

Lazio, triplicati i fondi per l’acquisto di testi universitari e di esame

“Quest’anno nel Lazio triplichiamo i fondi per gli studenti per l’acquisto di testi universitari e di esame. Dal 24 gennaio sarà possibile compilare la domanda esclusivamente dal sito dell’ente regionale Disco (laziodisco.it). In questo modo daremo un aiuto concreto a migliaia di studenti e famiglie. Investiamo sui giovani, costruiamo il futuro”.

Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Foto di repertorio