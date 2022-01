Un appello, questa volta per cercare una donna e ringraziarla. È successo a Marino, sulla via dei Laghi, dove un uomo ha avuto un brutto incidente. La donna (l’angelo come viene definita nel post) si è fermata ed ha subito chiamato i soccorsi.

Ora l’uomo è fuori pericolo e la famiglia vorrebbe ringraziare la donna.

L’appello della figlia

Vorremmo ringraziare una signora, un angelo – scrive la figlia dell’uomo – della quale non conosciamo il nome. Questa donna il giorno martedì 11 gennaio verso le ore 11/11.30 circa percorreva via dei Laghi e all’altezza del km 4.800 (a Marino) ha assistito all’incidente accaduto al mio papà.

La signora ha chiamato il 118 e gli ha salvato la vita. L’incidente è avvenuto all’interno della nostra proprietà che è visibile dalla strada. Se la signora non avesse chiamato i soccorsi lui sarebbe rimasto lì a terra per ore.

Questo angelo ha salvato la vita al nostro papà. Dopo poco sono intervenuti i soccorsi: ambulanza, elisoccorso e carabinieri, ma nessuno ha saputo darmi info sulla signora che li aveva avvisati. Vorremmo ringraziarla di persona, ma almeno spero che riceva questo nostro messaggio.

Grazie di cuore. Perché con la sua telefonata i soccorsi sono stati tempestivi e hanno salvato la vita al nostro papà. GRAZIE!