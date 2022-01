Grave incidente su via Casilina: uomo investito a Labico

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio 2022, su via Casilina, nel territorio comunale di Labico: un uomo della zona è stato investito da un’auto ed è stato poi condotto all’Ospedale di Colleferro in codice rosso.

Incidente a Labico: investito un uomo

Sono ancora da chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente di ieri avvenuto a Labico, all’altezza del Palaciocci. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente a prestare soccorso al ferito; il personale del 118, allertato da alcuni passanti, ha poi condotto l’uomo all’Ospedale di Colleferro in codice rosso.

Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso. Traffico in tilt sulla via Casilina per circa mezz’ora, quando si sono registrate code in entrambe le direzioni.

L’incidente di ieri ha fatto riemergere, anche in molti commenti social, la scarsa illuminazione di quel tratto di strada.

Foto di repertorio