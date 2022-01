Roma. Incendio in via Nomentana: le fiamme distruggono un appartamento

Questa notte, 12 gennaio 2022, alle ore 00:40, la Squadra Operativa ha inviato due squadre VVF ( 6/A e 1/A), con il supporto di un’autoscala (AS1), due autobotti (AB12 e AB6) e il Capoturno provinciale (1C,) in via Nomentana, a Roma, per un incendio divampato all’interno di un appartamento.

Roma, incendio in un appartamento in via Nomentana

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione che era collocata al quinto piano di una palazzina di sette.

Sul posto presenti anche il carro teli, il carro degli autoprotettori, le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118, i tecnici Acea reti ed Italgas.