Riofreddo, è stato ritrovato Carlo Rinaldi: era scomparso insieme al cane

Si era allontanato dalla sua abitazione di Riofreddo (Rm) lo scorso 7 Gennaio per nascondersi nei boschi di Anticoli Corrado. È stato ritrovato, questo pomeriggio, dagli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Roma.

SANNA:”I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO GARANTÌ DELLA SICUREZZA E AIUTO PER I CITTADINI”

Carlo Rinaldi, aveva deciso di far perdere le sue tracce in compagnia del suo cane. La famiglia aveva lanciato l’allarme e da subito sono scattate le ricerche. L’uomo è stato trovato in buone condizioni ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. “Rivolgo i miei ringraziamenti agli agenti della nostra Polizia metropolitana che si è coordinata con l’Arma dei Carabinieri, i Vigili, protezione civile e associazioni di volontariato. Grazie alla sensibilità e alla professionalità e alla conoscenza del territorio della Polizia metropolitana del distaccamento di Tivoli siamo riusciti a trovare una persona scomparsa a farla congiungere con la sua famiglia.

Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza e il monitoraggio del nostro territorio provinciale per essere a disposizione dei cittadini”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma