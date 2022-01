Carpineto Romano, ecco i kit per la raccolta differenziata domiciliare

E’ iniziata questa mattina la consegna alle utenze domestiche del centro storico di Carpineto Romano, dei kit per l’avvio della raccolta differenziata domiciliare.

L’attività di distribuzione che riguarderà tutte le utenze domestiche e non domestiche, si concluderà in alcune settimane per poter avviare a febbraio il servizio di raccolta domiciliare e la contestuale eliminazione dei cassonetti stradali. Assieme ai kit viene distribuito anche il nuovo calendario di raccolta che prevede 3 ritiri a settimana dell’organico (lunedì, mercoledì e sabato), 1 del non riciclabile (martedì), vetro (mercoledì), imballaggi plastica e metallo (giovedì), carta e cartone (venerdì).

I Kit, consegnati dal personale Minerva Ambiente, sono composti da 2 contenitori marroni dell’organico (uno per la casa ed uno per l’esposizione su strada), uno giallo per le plastiche e metallo, uno blu per la carta, uno verde per il vetro ed uno grigio per il non riciclabile. I contenitori sono tutti personalizzati e dotati di una tecnologia informatica che associa ogni mastello alla singola utenza. Questo permetterà di monitorare le quantità raccolta ed avviare anche, da parte del Comune, sistemi di eventuale tariffazione puntuale.

“ Per venire incontro alle esigenze dei cittadini la consegna dei contenitori avverrà direttamente a casa degli utenti -spiega il Sindaco Stefano Cacciotti. Solo nel caso in cui l’utente non fosse in casa sarà lasciato un avviso che indicherà quando sarà possibile ritirare i contenitori direttamente presso l’ex edicola di Piazza Mercato. Siamo orgogliosi di avviare finalmente, anche a Carpineto Romano, una raccolta differenziata di qualità che possa garantire ai nostri cittadini un servizio puntuale, quotidiano e sostenibile per un buon riciclo dei materiali. Un ringraziamento alla Città Metropolitana per il finanziamento concesso e a Minerva Ambiente per la puntuale organizzazione del servizio.”

“Siamo contenti di poter contribuire – afferma Alessio Ciacci- Amministratore unico di Minerva Ambiente a far crescere la qualità dei servizi ambientali nei comuni serviti. E’ così possibile dare un importante contributo, assieme al Comune di Carpineto e a tutta la cittadinanza, all’aumento della sostenibilità ambientale del territorio e dei nostri gesti quotidiani. Solo con una buona raccolta differenziata possiamo dare, attraverso il riciclo, un futuro ai materiali che passano dalle nostre mani. Con questo nuovo servizio, anche a Carpineto Romano, ognuno avrà i migliori strumenti per portare questo territorio tra quelli più virtuosi a livello regionale.”

La fornitura dei contenitori è stata seguita dal Comune in seguito ad un finanziamento della Città Metropolitana, di cui hanno beneficiato anche altri comuni su cui pure partirà, nelle prossime settimane, la stessa attività. Minerva Ambiente, società pubblica che serve 9 comuni del comprensorio, ha avviato lo stesso servizio nei mesi scorsi anche su altri comuni con ottimi risultati di raccolta differenziata.

Per eventuali chiarimenti sulle consegne a Carpineto Romano possibile far riferimento al numero temporaneo 3792492115

Per ulteriori informazioni Minerva Ambiente www.minervambente.it , mail info@minervambiente.it o tel 06 9782744