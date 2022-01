Primavalle, Monteverde, Parioli: sventati serie di furti in appartamenti

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato tre persone con l’accusa di furto aggravato.

Ecco tutti i dettagli

In manette è finito un cittadino cileno di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno sorpreso, nella tarda serata di ieri, in via dei Monti di Primavalle mentre stava uscendo, con guanti da lavoro calzati, da un appartamento posto al piano terra di uno stabile. Alla vista dei militari, l’uomo ha, dapprima, urlato per avvisare i complici che sono riusciti a darsi alla fuga, poi, a sua volta, ha tentato di dileguarsi prima di essere definitivamente fermato. I Carabinieri hanno poi eseguito un sopralluogo nell’appartamento in cui il 31enne si era introdotto, dopo averne forzato una porta-finestra, accertando che era stato messo completamente a soqquadro ma da cui non era stato portato via nulla. Rinvenuti e sequestrati arnesi da scasso.

Nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un 42enne romeno e un 24enne moldavo, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi in via Folco Portinari mentre tentavano di asportare, mediante l’utilizzo di un cric idraulico e alcuni utensili, la marmitta di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno anche denunciato a piede libero due persone: un 56enne di Ascoli Piceno trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso – una tenaglia, 4 cacciaviti di diverse dimensioni, 2 torce, 2 cesoie e un bastone da sci modificato all’estremità, dove è stato aggiunto un uncino in acciaio, e un 54enne romeno trovato in possesso di una tenaglia, 4 cacciaviti, 2 torce e un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm.