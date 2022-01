Una bimba di soli quattro anni ieri pomeriggio, 10 gennaio 2022, è precipitata dal terzo piano di un palazzo sito in zona Val Melaina, nella Capitale.

Val Melaina, bimba precipita dal terzo piano: è grave

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Al momento, le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso: da quanto emerge, sembrerebbe che la piccola si trovasse in casa con i nonni, i quali si sarebbero allontanati per pochi minuti mentre i genitori della bimba si trovavano fuori casa.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio