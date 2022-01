Roma. È morta Silvia Tortora, giornalista e scrittrice, figlia di Enzo

È deceduta questa notte, 10 gennaio 2022, in una clinica a Roma, la giornalista Silvia Tortora, a 59 anni.

Roma, deceduta questa notte Silvia Tortora

Nata a Roma nel 1962, Silvia Tortora era figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. Come il padre, anche lei aveva intrapreso la carriera giornalistica e aveva lavorato sia in televisione che per la carta stampata, collezionando numerose pubblicazioni e realizzando interviste di un certo livello.

Molti i messaggi di codoglio per questa prematura scomparsa.

Foto di repertorio