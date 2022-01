Ora è finalmente ufficiale: il Frosinone Pallanuoto parteciperà al prossimo campionato di serie C. Dopo lo spostamento del titolo di serie A2 al C.N. Latina, la dirigenza ciociara si è immediatamente messa in moto per riportare a Frosinone una prima squadra in grado di garantire futuribilità e un punto di arrivo ai propri ragazzi. Alla fine di un percorso lungo e burocraticamente complesso, il club gialloblù è riuscito a portare a casa un risultato importante per rilanciare tutto il proprio movimento.

La serie C sarà allenata da Fabrizio Spinelli, alla guida di una prima squadra davvero giovanissima e soprattutto composta quasi totalmente da ragazzi di Frosinone. Un home made che non si era mai visto da queste parti, frutto del grande lavoro sul settore giovanile svolto negli ultimi anni. Federico Ceccarelli – allenatore delle giovanili – sarà uno dei pochi senior del gruppo, con il compito di aiutare i tanti giocatori alla prima esperienza in un campionato senior.

Queste le parole del vice presidente e allenatore della serie C, Fabrizio Spinelli: «Sono molto felice di poter tornare ad allenare una prima squadra. Farlo con il 90% di atleti cresciuti con me a Frosinone è una soddisfazione enorme. Siamo carichi e fiduciosi di poterci giocare le nostre carte in un campionato difficile, in cui tanti ragazzi saranno esordienti».

«La notizia ci riempie di gioia», commenta Antonio Ceccarelli, segretario e dirigente gialloblù. «Tutto questo ci ripaga per quanto di buono è stato fatto in questi anni per la pallanuoto a Frosinone. Il mio primo ringraziamento va al presidente dell’F&D H20 Francesco Perillo, che ha ceduto i diritti sportivi relativi al titolo di serie C alla nostra società».

Continua Ceccarelli: «Dirigenza e allenatori avevano già preparato un roster adatto per questa categoria. Siamo orgogliosi di poter partecipare alla serie C con tutti ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile, a parte due atleti provenienti da fuori provincia. La squadra sarà composta da sedici giocatori, con una età media di 18 anni e 6 mesi. Alla guida, ovviamente, Fabrizio Spinelli, nostro storico coach, con alle spalle esperienze di serie B e serie A2».

L’acquisizione dei diritti sportivi della serie C è soltanto l’inizio del programma stabilito dalla dirigenza ciociara. Ora – ancor più di prima – testa bassa e tanto lavoro da fare, per dare ancora più formazione al nostro settore giovanile, fucina della prima squadra.