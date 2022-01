Paura a Campocatino, due escursionisti necessitano di soccorso

Alle ore 13.00 circa del 08.01.2022 i Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi, sono intervenuti in località Campocatino (FR) per soccorrere due escursionisti in difficoltà su un percorso innevato.

Ecco cosa è successo a Campocatino

Sono stati gli escursionisti stessi a chiamare i soccorsi, in quanto sono rimasti bloccati durante il loro percorso. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del 118 che li ha issati a bordo per poi trasportarli in una zona sicura.

Successivamente, i due escursionisti ai quali sono state fornite attrezzature idonee per poter affrontare agevolmente il cammino, sono tornati al punto di partenza assistiti dal personale dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino.