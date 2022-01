Paura su via Amendola, direzione Monterotondo verso Mentana. Padre e figlio sono stati investiti da un’auto. Ecco l’appello per cercare testimoni.

Familiari spaventati: “Cerchiamo testimoni. Qualcuno ci aiuti”

Un appello lanciato via social per un’ingiustizia. Dopo quello ricondiviso lo scorso giorno, dove un’anziana era stata investita a Torre Maura, oggi riportiamo le parole di Sara, familiare del padre e bimbo investiti da un’auto nella zona di Mentana.

Ecco l’appello

“Sono stati investiti ieri mio cognato e mio nipote. Per favore, qualsiasi notizia ci sarebbe utile. Mi dicono che al Bar Maya c’erano persone che hanno visto mio cognato e mio nipote essere investiti e volare in aria. Per favore – prosegue la ragazza – fornitemi qualsiasi informazione, anche quella che può sembrarvi la più banale. Sarà necessaria a ricostruire l’accaduto. Grazie’.