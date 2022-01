“Visto il progressivo aumento nelle ultime settimane dei casi di positività nel nostro borgo, si dispone, con ordinanza sindacale del 7 gennaio 2022, la SOSPENSIONE, a scopo precauzionale e cautelativo, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fumone”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone

“La sospensione – spiega – è relativa al periodo compreso tra il 10 gennaio e il 21 gennaio 2022, con riapertura in presenza prevista per il 24 gennaio, salvo eventuali proroghe o revoche anticipate in relazione all’andamento dei contagi. Con l’occasione, si invita la cittadinanza a seguire tutte le regole (indossare la mascherina sia all’aperto che in locali al chiuso, mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti, igienizzare spesso le mani)”.

“Un appello – conclude il sindaco Campoli – mi sento di farlo, davvero con senso di responsabilità sia da cittadino, da figlio ma soprattutto da SINDACO di questa comunità, ora più che mai non abbassiamo la guardia e atteniamoci alle regole. Un saluto di vicinanza e di affetto a coloro che sono in isolamento domiciliare, sono certo che passerà questo momento e un giorno sarà solo un brutto ricordo”.

E aumentano le città in cui si è preso questo provvedimento. Segnalata DAD di qualche giorno anche a Ceprano e ad Artena, tra le altre, il cui rientro in classe è previsto per il 17 gennaio 2022, dopo che è stata emanata un’Ordinanza dall’Amministrazione Comunale.