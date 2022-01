Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata per il collegamento di nuove infrastrutture in Via di Colle Romito, venerdì 14 gennaio dalle ore 09:00 alle 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Monte Compatri. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via del Romito,

Via Pedicatozze,

Via Monte Compatri Colonna,

Via delle Carrarecce,

Via Mont’Est,

Via Frascati Colonna,

Via del Piscaro,

Via della Fontana del Piscaro,

Via della Stazione di Colle Mattia,

Via di Monte Mellone,

Via di Colle Mattia (tratto del Comune di Monte Compatri),

Via del Casale di San Paolo

Vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso

Via del Romito intersezione Via delle Pedicate;

Via Mont’Est intersezione Via Frascati Colonna.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.