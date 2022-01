Due notti di chiusura per lavori del casello autostradale di Anagni: orari, info e percorsi alternativi. Nelle due notti di lunedì 10 e martedì 11 gennaio 2022 sono previste le chiusure.

Chiuso casello autostrada Anagni: le info

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 10 e martedì 11 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Napoli: Ferentino;

-in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.