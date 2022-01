A Ferentino, i militari della locale Stazione, al termine di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso, un 34enne domiciliato a l’Aquila, un 41enne ed una donna 47enne entrambi della provincia di Latina, già censiti per reati contro il patrimonio.

I dettagli

I militari operanti nel pomeriggio del 5 gennaio scorso hanno sorpreso il terzetto intento a smontare il cancello di un immobile ubicato in quel centro, gestito dall’Agenzia Nazionale poiché bene sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata.

Dagli accertamenti è emerso che il 41enne e la 47enne domiciliati nella provincia di Latina stavano agendo su indicazione del 34enne aquilano, già destinatario del provvedimento di confisca dell’immobile con autorizzazione al prelievo esclusivo dei propri beni mobili

Foto di repertorio