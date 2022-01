Sole e freddo, nel pieno rispetto di un copione che sembra prospettare un gennaio “glaciale” per gli amanti della stagione invernale. Dopo il peggioramento odierno, andremo incontro ad una lunga fase di bel tempo sulle province di Roma e Frosinone, a partire da lunedì 10 e, soprattutto, martedì 11 gennaio 2022. Cieli sereni e, come detto, temperature estremamente rigide saranno i protagonisti del prossimo periodo, con minime negative che si registreranno frequentemente.

Ma attenzione perché da stasera è in vigore un’allerta meteo per forti venti, possibili mareggiate e neve! Leggi qui l’allerta meteo per domani e quanto durerà, oltre che quali zone della regione Lazio interesserà.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 gennaio 2022.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 10 gennaio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Nuvoloso per velature estese

Temperatura prevista: min 1° C; max 9° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 11 gennaio:

Notte: Nuvoloso per velature estese

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 6° C; max 11° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 10 gennaio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 1° C; max 7° C. Venti: deboli

Martedì 11 gennaio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 3° C; max 11° C. Venti: deboli