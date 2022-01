La musica appare nelle nostre vite in molti modi; dalla televisione e la musica nei negozi, alle esibizioni dal vivo e le playlist sui nostri telefoni. È anche un aspetto prevalente nella vita dei nostri figli. Gli effetti sonori sono comunemente usati nei loro video e animazioni preferiti.

Ci sono molti benefici nell’ascoltare la musica per persone di tutte le età. I bambini, in particolare, si sviluppano in modo diverso quando sono esposti alla musica fin dalla più tenera età. Aiuta il loro processo di sviluppo e acquisiscono anche un amore per la musica che li segue fino all’età adulta.

Musica dalla prima infanzia

È stato riscontrato che ascoltare musica dalla nascita migliora la capacità di parlare di un bambino. Può anche aiutare il suo cervello a svilupparsi. Oltre a questo, si ritiene che insegnare a suonare uno strumento musicale possa aiutare le capacità di calcolo e la matematica.

I bambini interagiscono naturalmente con la musica, anche da un’età molto precoce. I bambini spesso ondeggiano o muovono il corpo in risposta all’ascolto della musica e, man mano che crescono e diventano più grandi, iniziano a cantare insieme ad essa.

Musica per bambini

C’è un vasto mercato per la musica per bambini. Se cerchi online, troverai file audio e video di filastrocche e canzoni tradizionali che piacciono ai bambini. C’è anche una varietà di musica interattiva.

Alcune di queste canzoni contengono testi che motivano i bambini a cantare ed eseguire determinate azioni. Questi possono essere movimenti delle mani e delle braccia, o movimenti di tutto il corpo. Questo si aggiunge alla natura divertente dell’interazione con la musica. Le parole sono spesso ripetitive e semplici, rendendole accessibili ai bambini di tutte le età.

6 benefici della musica per i bambini

1.Calmante e rilassante.

Anche i bambini possono trovare la musica morbida e strumentale calmante. Permette loro di dormire meglio e di calmarsi quando piangono. Può anche avere lo stesso effetto rilassante sui bambini più grandi.

I bambini possono riconoscere le melodie molto prima di iniziare a capire i testi. Per questo motivo, la musica strumentale è la strada da percorrere. Le morbide melodie di questo genere li aiuteranno a comportarsi con più calma e, alla fine, ad addormentarsi.



2. Educazione e apprendimento

La musica può aiutare ad educare i nostri bambini. Le canzoni e le filastrocche destinate ai bambini hanno spesso un aspetto educativo. Ci sono molte canzoni che insegnano loro l’alfabeto o li aiutano a imparare a contare. È facile aiutare i bambini ad imparare attraverso la musica. Puoi rendere divertenti le attività quotidiane creando le tue filastrocche su come lavarsi le mani, vestirsi o preparare la cena. Cantatele ogni volta che eseguite un’attività, e alla fine inizieranno a cantare insieme e a ricordare i passi da soli.



3. Coordinazione e controllo del corpo

Le rime d’azione giocano un ruolo importante nello sviluppo dei movimenti del corpo del bambino; permette loro di ottenere un maggiore controllo. Canzoni o filastrocche che incoraggiano i bambini a fare movimenti ampi e ampi delle braccia possono aiutare ad allenare le loro capacità motorie grossolane. Questo renderà la scrittura più facile e migliorerà anche la loro coordinazione.

4. Costruire una connessione più forte

La crescita di un bambino è molto favorita dalle relazioni strette con i genitori, i nonni, i fratelli e le badanti. Questo è particolarmente vero per i bambini molto piccoli. Cantare una ninna nanna dolce e melodica vi permetterà di connettervi profondamente con il vostro bambino e lo farà sentire sicuro e protetto.

5. Immaginazione e comunicazione

Ascoltare la musica può aiutare a stimolare l’immaginazione del bambino. Migliora anche le sue capacità di comunicazione. Molti bambini imitano i suoni che sentono. Per questo motivo, la musica è un buon modo per loro di esprimere come si sentono dentro. Questo permette ai percorsi neurali di svilupparsi, che a sua volta li aiuta a imparare a parlare, ascoltare e comprendere meglio. Questi sviluppi sono vita per qualsiasi bambino.

6. Essere felici

Questo può sembrare semplice e diretto, ma la musica può portare molta gioia nelle nostre vite. Ai bambini piace particolarmente la musica dal vivo perché c’è una risposta immediata ai suoni che un musicista produce. Può anche essere eccitante per loro ascoltare la musica dal vivo.

Conclusione

La musica è vitale per lo sviluppo di un bambino. Questo vale per i bambini di tutte le età. Può aiutare lo sviluppo fisico, emotivo ed educativo e, soprattutto, è accessibile a tutti. La musica è qualcosa che condividiamo tutti, e ci permette di costruire relazioni e legami più forti.