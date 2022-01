Anagni. Sospensione idrica venerdì 7 gennaio: orari, zone e info

Dal portale di Acea si apprende che è prevista una sospensione del flusso idrico ad Anagni nella giornata di domani, venerdì 7 gennaio 2022.

Le info

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Vittorio Emanuele, venerdì 7 gennaio dalle ore 10:30 fino a tardo pomeriggio si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anagni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Onorato Capo, zona Ospedale, via della Sanità, via San Giorgetto, parte di via Rigliano, parte iniziale di via vittorio Emanuele da Onorato Capo e da via Maggiore (anch’essa interessata), via/piazza Dante, parte di via del Gallo, piazza Innocenzo III, vicolo della Salita, vicolo San Nicola, via Camillo Anzellotti, vicolo San Michele, parte di via Giovanni Giminiani, zona Cimitero, parte di via della Forma da via Sanità e parte di via Belvedere Castellone (limitare a via della Forma, via Tinello Tarantello).

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio