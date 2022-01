Torre Maura, investe anziana e poi scappa: è in condizioni disperate. La nipote: “Aiutatemi a trovare il colpevole”

Dramma nella zona di Torre Maura dove una signora anziana è stata investita con la macchina. A contattarci è stata direttamente la nipote dell’anziana visto che il conducente dell’auto è scappato ed ora la signora è in serio pericolo di vita.

Ecco il post

Ieri, mercoledì 5 gennaio intorno alle ore 17.30/18 è stata investita mia nonna Marisa su via Walter Tobagi all’altezza del chiosco di frutta(Il panzone), gommista e benzinaio. Il conducente è scappato lasciandola per terra sotto la pioggia, senza prestare soccorso.

Dall’ospedale ci hanno informato che non ci sono speranze che sopravviva.

Durante l’accaduto era presente una testimone mora con i capelli ricci che ha visto la scena (non abbiamo altri dati per rintracciarla, se può mi contatti) e ha detto che era un furgone bianco che procedeva a velocità sostenuta, dopo l’impatto ha rallentato e poi è ripartito in direzione Casilina.

Ringrazio le persone che hanno soccorso nonna e ci sono venuti ad avvisare dell’accaduto.

E’ molto conosciuta nelle zona abitando a Via Giglioli e mi appello al vostro buon senso nell’aiutarci a trovare il colpevole.

Chiediamo a chi ha visto e ha telecamere su via Tobagi di fornirci la targa del veicolo, perché chi è scappato deve essere punito

Chiunque abbia visto qualcosa può contattare la nipote o le Forze dell’Ordine

Ricondividiamo il post della nipote in modo che chiunque abbia visto qualcosa può contattare le Forze dell’Ordine o direttamente la signora attraverso questo LINK