Roma, spaventoso incendio in zona Isola Farnese: famiglie senza casa

Incendio in una palazzina di via Valle del Bosco, zona Isola Farnese. Famiglie in strada.

Incendio a Roma: ecco cosa è successo

Le fiamme hanno cominciato a divampare intorno alle ore 18:00 di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, in via valle del Bosco, zona Isola Farnese a Roma. Fortunatamente, secondo quanto riportato dagli stessi uomini dei Vigili del Fuoco, non c’era nessuna famiglia presente in casa durante il fattaccio. I danni sono stati ingenti, tanto che c’è voluta più di un’ora per domare le fiamme.

Ad innescare l’incendio sarebbe stato un corto circuito. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri. Alcune persone sono rimaste senza la loro abitazione.