Il virus in Italia dilaga e, proprio per questo, la cabina di regia sta avallando delle ipotesi molto importanti che porterebbero ad un primo passo concreto sul fronte vaccino: obbligo per gli over 50.

Ipotesi obbligo vaccinale per gli over 50: pronto il nuovo decreto?

La notizia viene riportata da Ansa e, stando alla bozza del nuovo decreto, una delle novità più importanti riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50 che dovrebbe restare valido fino al 15 giugno 2022. Tale obbligatorietà sarà per tutti i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 50 anni di età.

Ci sono però altre novità: una di queste è il super green pass per entrare sul posto di lavoro. Difatti, secondo le prime ipotesi, potrebbe esser messo in pianta stabile il certificato verde rafforzato che attesta la guarigione o la completa vaccinazione da Covid-19.

Nodo più duro da sciogliere, invece, è quello legato alla DAD. Secondo quanto si apprende, il governo starebbe mirando alla piena sicurezza nel seguente modo: alle scuole elementari si entrerà in dad con due contagi. Alle superiori e alle medie, invece, la dad scatterebbe al quarto casi in classe mentre con tre casi i vaccinati resterebbero in presenza e monitorati, mentre i non vaccinati dovranno seguire le lezioni da casa.