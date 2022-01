Antonio Cassano ricoverato in ospedale a causa del Covid-19

L’ex talento del calcio italiano, Antonio Cassano, è stato ricoverato in ospedale a causa di alcune complicanze dovute al covid.

Antonio Cassano ricoverato in Ospedale

Era positivo al Covid-19 da alcuni giorni ma, a causa di alcune complicanze, è stato costretto al ricovero. Si tratta di Antonio Cassano, ex giocatore di Roma, Real, Inter e Milan che, per controlli specifici, è stato ricoverato.

Le condizioni dell’ex giocatore di Bari vecchia non sono gravi né è in pericolo di vita ma per precauzione l’ex Sampdoria, che a quanto risulta non sarebbe vaccinato, sarà seguito dal team del professor Bassetti.

“Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni” , aveva rassicurato la moglie di Cassano, Carolina.