A1, incidente tra Frosinone e Ceprano: traffico in tilt verso Napoli

Astral Mobilità ha segnalato poco fa code per incidente sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto della Roma-Napoli, nello specifico tra le uscite di Frosinone e di Ceprano, c’è stato un sinistro.

A1, incidente tra Frosinone e Ceprano oggi: traffico in tilt verso Napoli

Poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, c’è stato uno scontro che sta causando traffico in direzione del Capoluogo campano. Ancora sconosciute le dinamiche che hanno portato all’impatto, che presumibilmente saranno chiarite dopo i rilievi delle forze dell’Ordine.

Non si hanno al momento notizie su eventuali persone rimaste ferite in seguito all’incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti in tal senso, così come sul versante della viabilità.

Foto di repertorio