La Regione Lazio ha approvato tutti i progetti presentati dall’ASL di Frosinone che puntano su investimenti importanti nella sanità a favore di maggiori e migliori servizi per i cittadini. I progetti sono relativi a una serie di nuove tecnologie, nuova rete, più sicurezza per una ASL integrata e connessa.

Le proposte

Inoltre, fondamentali i progetti del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che l’Asl insieme ai Sindaci ha proposto per la realizzazione sul territorio provinciale di 17 Case della Comunità, 6 Ospedali di Comunità e 5 Centrali Operative Territoriali.

Anche la città di Paliano diventa protagonista di questi investimenti con una Casa di Comunità Spoke che prevede équipe multiprofessionali (MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali) con presenza medica e infermieristica almeno h12.

«Quello preannunciato pochi mesi fa, diventa ora realtà con l’approvazione da parte della Regione Lazio dell’’istituzione di una Casa di Comunità a Paliano – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri. Una struttura potenziata e riorganizzata con molteplici servizi, sempre più aggiornati e adeguati che potrà rispondere alle esigenze di un intero comprensorio e che inaugura una nuova strategia sanitaria per l’intero comprensorio. Un grande investimento economico sulla nostra Città. Ringrazio il Direttore Generale Asl Pierpaola D’Alessandro per aver investito su Paliano».

«Mai come in questo particolare momento è necessario investire sul settore della Sanità. La pandemia in atto infatti ci ha mostrato carenze ulteriori che in qualche modo devono essere colmate. La Casa di Comunità si configura come una nuova e importantissima risorsa per il nostro territorio e premia il nostro impegno profondo e costante nel tempo verso i bisogni sanitari dei cittadini.

Si tratta di un nuovo modo di fare sanità molto più attivo e molto più prossimo al cittadino». Queste le parole del Vicesindaco e Assessore alla Sanita Valentina Adiutori.