Una brutta lite tra rivali in amore: per questo motivo, un 30enne originario di Colleferro è finito in ospedale.

30enne colleferrino in ospedale per una lite tra rivali in amore

L’episodio è avvenuto a Sulmona, in Abruzzo, nella notte tra domenica e lunedì. Stando a quanto ricostruito, il 30enne colleferrino si sarebbe recato nella città abruzzese a casa della ex per un ipotetico chiarimento. Lì avrebbe trovato un altro ragazzo e la situazione sarebbe poi degenerata, sfociando in una violenta lite.

Il 30enne è stato poi condotto al pronto soccorso con qualche ferita e diverse contusioni, comunque non gravi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Sulmona.

Foto di repertorio