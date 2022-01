Si attende per oggi, 5 gennaio 2022, un nuovo Consiglio dei Ministri sull’aggiornamento delle misure per frenare il dilagare dei nuovi contagi da Coronavirus.

Covid, nuove misure per prevenire la diffusione dei contagi: obbligo di Super Green Pass per gli over 60?

Come riportato dall’Ansa, tra le varie ipotesi in campo c’è,in alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60.

Il Cdm però non è ancora stato convocato e potrebbe essere preceduto da una cabina di regia politica perché nella maggioranza permagono dubbi e perplessità su varie misure da adottare, in particolare sull’ipotesi di estensione del super green pass ma anche per lo smart working.

Altro punto da discutere rimane la riapertura delle scuole.

Foto di repertorio