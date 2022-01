Questa mattina, 5 gennaio 2021, si è verificato un brutto incidente sulla SR 155 di Fiuggi, all’altezza di Alatri.

Incidente sulla SR155 di Fiuggi: code in entrambe le direzioni

Il sinistro è avvenuto verso le 8:00, in località Maddalena altezza Via Canale, e ha visto coinvolti quattro veicoli. La strada è stata chiusa al traffico per consentire eventuali soccorsi e rilievi del caso; al momento la strada risulta aperta ma permangono code per entrambe le direzioni, nonostante l’incidente sia stato risolto. Lo comunica Astral InfoMobilità.

Non si conoscono le precide dinamiche dell’incidente né la presenza e le condizioni di eventuali feriti. Pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio