Colleferro, PNRR: prevista la realizzazione di una casa di comunità ed una Centrale Operativa Territoriale

Il Recovery Plan – ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – , approvato nello scorso aprile, prevede diversi interventi in campo sanitario. Uno di questi interventi consiste nella realizzazione entro il 2026, di 1288 Case di Comunità in tutta Italia. Si tratta di strutture, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria.

Interventi previsti dal PNRR a Colleferro in ambito sanitario

La città di Colleferro, vedrà la realizzazione di una Casa di Comunità ed una Centrale Operativa Territoriale, che consiste, invece in uno strumento organizzativo innovativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico del cittadino/paziente e raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale nei diversi settori.

“Grazie alle risorse del PNRR anche la sanità pubblica regionale godrà di un fortissimo impulso, soprattutto sui territori, ha dichiarato il Sindaco Sanna, in merito ai nuovi interventi previsti in ambito sanitario di cui beneficerà anche la nostra città. Infatti, continua il Sindaco, anche la nostra zona sarà positivamente interessata da questa occasione storica che non dobbiamo sciupare e che può rappresentare davvero un punto di svolta per il Paese, per la Regione Lazio e per tutte le aree maggiormente bisognose di attenzione sanitaria. L’assessore al patrimonio Sara Zangrilli, dichiara che, l’amministrazione è pronta a mettere a disposizione della Asl Roma 5 anche il patrimonio comunale. Le idee progetto per queste due importanti iniziative sanitarie verranno comunque inviate alla commissione consiliare competente presieduta dal consigliere Lorenzo Gangemi.