Episodio choc in via Cesare Lombroso, nel campo rom. Alcuni sanitari del 118 sono stati presi d’assalto con violente sassaiole.

Sassi contro il personale 118: rivolta nel campo rom

Il campo rom è quello adiacente alla struttura sanitaria del Santa Maria della Pietà, zona Monte Mario. Nei giorni di festa alcuni sanitari dell’Ares 118 sono stati presi d’assalto da alcune persone rom appartenenti al campo di via Cesare Lombroso.

Lancio di sassi, furti e rappresaglie contro persone che, a detta del Segretario Aziendale Saluini, stavano svolgendo il loro lavoro.

Il Consigliere Regionale membro della Commissione Sanità Daniele Giannini, invece, ha sottolineato come già in passato in quella zona c’era stato un episodio simile dove la squadra di calcio del Monte Mario ha dovuto abbandonare il campo da gioco per problemi con alcune persone di quel campo.