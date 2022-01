Ultim’ora: il Presidente della Camera Roberto Fico convoca il Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica il prossimo 24 gennaio.

Prevista per lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15:00, la convocazione del Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali per l’elezione del Capo dello Stato.

L’avviso di convocazione sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale.

