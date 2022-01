Di seguito, tutti i dettagli dell’iniziativa di Legambiente, Fare Verde, Carpediem, Invictus 4×4, Il Guitto, Comitato per l’Aniene, insieme anche a diversi cittadini, per la riqualificazione delle piazzole panoramiche della SP 272.

I dettagli

Legambiente, Fare Verde, Carpediem, Invictus 4×4, Il Guitto, Comitato per l’Aniene, oltre a diversi cittadini, si ritroveranno presso le piazzole panoramiche ubicate lungo la S.P. 272 (percorso turistico della “Strada del Cesanese” e della “Riserva Naturale del Lago di Canterno”), per rendere omaggio all’Ambiente mediante le loro azioni di tutela.

Da queste piazzole, per chi non conosca il luogo, si può ammirare il paesaggio della Valle del Sacco, per poi perdere lo sguardo del cono visivo nell’orizzonte che spazia tra la catena dei Monti Lepini, quella dei Colli Albani e per finire nella catena dei Monti Ernici.

Purtroppo, è da diverso tempo che questo meraviglioso scenario è deturpato dalla presenza di una considerevole mole di rifiuti, ed è proprio per questo motivo, che le associazioni del territorio si sono strette in sodalizio per sensibilizzare ancor più i rappresentanti degli Enti locali ed i politici del territorio, affinché interrompano questo malcostume ambientale. Sembrerebbe inverosimile, ma l’ultima azione di sensibilizzazione ambientale effettuata dai volontari della Legambiente Fiuggi, dedicando un’intera giornata sotto il solleone del luglio 2021 a recuperare ed imbustare i rifiuti abbandonati, si è tradotta in uno schiaffo morale agli stessi attivisti.

Difatti, pur avendo puntualmente informato i vari Enti Locali dell’azione svolta, “affinché si prodigassero nell’ attivare il servizio di raccolta e conferimento in discarica autorizzata degli stessi rifiuti”, hanno, e continuano a subire l’indifferenza degli Enti i quali non avrebbero attivato alcun servizio, ed i rifiuti, giacciono, ancor lì!!

Si, sono trascorsi ben 5 mesi dalla realizzazione della Giornata Ecologica dell’associazione Legambiente Fiuggi, oltre alle sollecitazioni scritte della Fare Verde Fiuggi. Il tutto, tramutato in indifferenza e tra muri di gomma, rimbalzando le associazioni da un ente all’altro.

Morale della favola?

Il mancato ritiro dei rifiuti, oltre che a mantenere la situazione pregressa di degrado, sembra aver favorito l’arte dell’abbandono dei rifiuti a tutti coloro i quali, privi di rispetto per l’ambiente, continuano indisturbati a praticarla. Insomma, quasi un’approvazione!!!

Per concludere, nella giornata del 5 gennaio 2022, oltre a raccogliere ed imbustare nuovamente i rifiuti, seguiranno attività ristorative e ricreative, tra cui, anche la possibilità di ammirare il panorama mediante l’ausilio di potenti cannocchiali.

Per gli ardui, proseguirà la veglia nell’attesa che giunga la Befana….. e chissà, magari questa volta, sarà proprio Lei, a compiere questo regalo.

Il tutto si svolgerà rispettando le normative antiCovid-19 in vigore.

Buon Anno!!

“La buona volontà non conosce età, né sazietà”.

Maggiori info e foto sul sito di Fare Verde Fiuggi