Un’auto in fiamme all’altezza dell’uscita Roma-Fiumicino, in carreggiata interna, sta causando traffico e lunghe code sulla A90. Il GRA (Grande Raccordo Anulare) si segnala dunque intasato, non solo a partire da questa zona, ma anche alcune uscite prima, con code che vanno via via aumentando, in attesa che il personale autorizzato spenga l’incendio e ripristini la normale viabilità.

A1 e GRA: incidente e auto in fiamme. Due problemi di viabilità stanno causando traffico sulle principali arterie di Roma

Sempre tra la tarda mattinata e nel primissimo pomeriggio di oggi, 3 gennaio 2022, c’è stato anche un incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto della Roma-Napoli, è stato segnalato un sinistro tra la diramazione di Roma Sud e la A24 Roma-Teramo, proprio in questa direzione. Anche qui si registra traffico in aumento.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla dinamica del veicolo che ha preso fuoco e sull’incidente, ma anche sul versante della viabilità. Al momento, non ci sono stati segnalati feriti. A informare gli utenti delle due situazione è Astral Infomobilità.

Foto di repertorio