Disagi con l’acqua a Valmontone: quando, zone interessate, orari e perché

Acea comunica che, per lavori sulla rete idrica, martedì 4 gennaio dalle ore 08:00 alle 16:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Valmontone. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

corso Garibaldi

via Nuova

via della Passeggiata

via Telari

via Ungheria

via del Pero

via Porta Romana

vie limitrofe

Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in piazza della Costituente e via Giacomo Matteotti.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.