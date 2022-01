Stop alla pesca delle oloturie. Un decreto del Ministero delle Politiche Agricole è stato firmato per vietare la pesca delle oloturie in Italia.

Vietata la pesca delle oloturie: dal 1 gennaio proibita la detenzione, trasbordo e la vendita dei cetrioli marini

Dal 1 di gennaio 2022 sarà infatti vietata la detenzione, trasbordo e la vendita delle oloturie. Il decreto è stato emanato per contrastare la forte pressione della pesca su prodotti di interesse economico extracomunitario. Le Oloturie infatti non hanno alcun interesse in Mediterraneo se non come esca per i palamiti da pesce bianco, ma sono invece molto apprezzate in oriente.

Le oloturie o cetrioli di mare, ricorda Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono echinodermi, parenti strettissimi di ricci e stelle marine. Come i ricci di mare, le oloturie sono detritivore e giocano un ruolo importantissimo nel mantenere in equilibrio le nostre coste. La mancanza di questi animali potrebbe alterare i già delicati equilibri del Mediterraneo.