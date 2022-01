Lutto a Velletri: è venuta a mancare l’assessora Romina Trenta

Lutto a Velletri: è venuta a mancare l’assessora al Bilancio e alla Cultura Romina Trenta a causa di una grave malattia, a soli 46 anni.

Lutto a Velletri: è venuta a mancare l’assessora Trenta

“Con immenso dolore comunico che l’assessora Romina Trenta è venuta a mancare dopo una grave e terribile malattia. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia nel suo ricordo che sapremo onorare come merita”, è il messaggio di cordoglio del sindaco di Velletri, Orlando Pocci.

“Esprimo il mio grandissimo cordoglio per la morte di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, venuta a mancare dopo una grave malattia. Una notizia terribile in questo inizio d’anno, che ci coglie impreparati davanti alla prematura scomparsa di una politica colta e competente, sempre in ascolto e attenta alle esigenze degli abitanti del suo territorio. Tante cose mi accomunavano a Romina, in particolare l’impegno contro la violenza di genere e per i diritti delle donne, tra le battaglie a lei più care. La sua brillante intelligenza e sensibilità ci mancheranno, come mancheranno alla sua famiglia e all’intera comunità veliterna, a cui mi stringo in questo momento di dolore”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

Foto di repertorio