Drammatico incidente quello avvenuto proprio il primo dell’anno sulla via Casilina, fra le zone della Borghesiana e Finocchio, nella periferia est di Roma: un ragazzo di 18 anni a bordo di uno scooter è morto in seguito allo scontro con un’auto.

Tragedia la sera di Capodanno su via Casilina: morto un 18enne

La tragedia si è consumata ieri sera, 1° gennaio 2022, verso le 19:30. Il conducente dell’auto, una Fiat Panda, si è subito fermato a prestare soccorso ma per il ragazzo di appena 18 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto, sono intervenute le pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale, per i rilievi del caso.

Il conducente dell’auto, un 38enne, è stato condotto al policlinico Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito. Ancora da chiarire con esattezza le precise dinamiche dell’incidente.

Foto di repertorio